إنجلترا – كسر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عصا الراية الركنية خلال احتفاله بهدفه القاتل في شباك المضيف شيفيلد يونايتد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتشير نتيجتها لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، عندما استلم فاردي الكرة من منتصف الملعب تقريبا وتوغل في منطقة شيفيلد قبل أن يسجل على يسار حارس المنافس هدفا غاليا ضمن لفريقه النقاط الثلاث.

وأثناء احتفال فاردي بهدفه الثمين تزحلق باتجاه زاوية الركلة الركنية وركل عصا الراية الركنية بقدمه اليسرى ما أدى إلى كسرها. وتلقى فاردي بطاقة صفراء بسبب هذا التصرف.

وسجل الإسباني أيوزي بيريز هدف ليستر الأول في الدقيقة الـ24، فيما أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين الإسكتلندي أوليفر مكبورني.

وبهذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 21 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد شيفيلد عند نقطة يتيمة في قاع ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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