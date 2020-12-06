فنزويلا – يدلي الناخبون في فنزويلا، اليوم الأحد، بأصواتهم الانتخابية لاختيار برلمان جديد للبلاد، ضمن انتخابات تقاطعها المعارضة وتصفها معظم الدول الغربية بأنها ستشهد تزويرا، وفقا لـ”رويترز”.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن معظم الدول الغربية تتوقع تزويرا في الانتخابات، من قبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بهدف استعادة آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ليست في أيدي الحزب الاشتراكي الحاكم.

كما لفتت الوكالة إلى أنه “من المؤكد تقريبا أن تعيد الانتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد، والعقوبات الأمريكية الشديدة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك، وهجرة نحو خمسة ملايين مواطن”.

جدير بالذكر أن أعضاء البرلمان الجديد لن يملكوا الكثير من الأدوات لتحسين حياة الفنزويليين، الذين نادرا ما تغطي رواتبهم الشهرية تكلفة احتياجاتهم اليومية من متاجر البقالة، كما لن يؤدي انتخابهم إلى تحسين سمعة مادورو بين الدول الغربية، بحسب “رويترز”.

ووفقا للوكالة، يستطيع البرلمان الجديد أن يوفر الشرعية لمادورو، لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم، التي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.

المصدر: رويترز

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