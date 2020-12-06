البحرين – أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الفريق البحري صموئيل بابارو، أن واشنطن نجحت في ردع إيران في البحر، بعد شهور من الهجمات الإقليمية وعمليات الاستيلاء على السفن في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها ضمن “حوار المنامة” في عاصمة البحرين، اليوم الأحد، قال الفريق البحري صمويل بابارو، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين: “لقد حققنا ردعا حذرا.. وهذا الردع الحذر يزداد صعوبة بفعل الأحداث العالمية والأحداث على طول الطريق”.

وتابع: “لكنني وجدت أن النشاط الإيراني في البحر يتسم بالحذر والحرص والاحترام، حتى لا تخاطر بحسابات خاطئة غير ضرورية أو تصعيد في البحر”.

مع ذلك فقد نقل بابارو مقولة وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، الذي قال في وقت من الأوقات: “كن مهذبا، وكن محترفا ولديك خطة لقتل كل من في الغرفة. هذه هي الطريقة التي نتصرف بها في البحر”.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

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