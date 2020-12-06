تونس – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اعتماد الحوار لحل النزاعات وترسيخ السلم والاستقرار في إفريقيا والتعاون لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية بـ “رؤى واضحة تسكت البنادق وتنشر السلم”.

وقال، خلال خطابه في الدورة الاستثنائية الـ 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن تونس تدرك”جيدا ما تواجهه قارتنا من أزمات معقدة طالت مدتها، مما تسبب في هدر الطاقات وتعطيل التنمية وتفاقم الإرهاب والهجرة غير النظامية والبؤس والتهميش”. غير أن تونس في المقابل، أضاف قيس سعيد، “على قناعة راسخة بأن قارتنا قادرة على الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية وإيجاد حلول ناجعة للقضايا الحارقة، ضمن رؤى واضحة تسكت البنادق وتنشر السلم، لقد حان الوقت لإسكات البنادق في كل دول قارتنا”.

وعبر سعيد عن استعداد تونس للمشاركة “بشكل كامل وغير مشروط ” في كل مسعى من شأنه “إسقاط البنادق و(…) في إحلال الأمن والسلام في إفريقيا سواء كان ذلك في مالي أو إفريقيا الوسطى أو الكونغو الديمقراطية”.

المصدر: قناة “موزاييك” الإذاعية التونسية

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