إنجلترا – أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب المسابقة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد.

وقبل مواجهة “الريدز” مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز اليوم الأحد قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “عندما أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت الحالي فإن تشيلسي حسب رأيي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وتابع: “فهو يملك أكبر تشكيلة ولديه لاعبون كبار يقدمون أداء جيدا كفريق بعد بداية متواضعة وكلهم لائقون.. ولديه وفرة في الخيارات ومن ثم إمكانية التغيير والتبديل”.

وتأثر أداء ليفربول هذا الموسم بكثرة المباريات وكثرة حالات الإصابة في صفوفه.

وتوقع كلوب أن يكون الصراع على اللقب هذا الموسم مفتوحا بصورة أكبر مما كان عليه في المواسم الماضية.

وأعاد لامبارد هيكلة تشكيلة تشيلسي في عملية كلفت النادي نحو 220 مليون جنيه إسترليني (295.64 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبعد بداية متواضعة نجح الفريق في تجنب الهزيمة في 16 مباراة متتالية في جميع المنافسات.

ويتصدر تشيلسي ترتيب لائحة فرق الدوري الممتاز بعد فوزه على ليدز يونايتد 3-1 أمس السبت، برصيد 22 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير وليفربول.

المصدر: mirror

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