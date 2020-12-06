روسيا – ذكر بافيل بالاجتشينكو رئيس المكتب الصحفي لـ”صندوق غورباتشوف” أن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، ملتزم بتعليمات الأطباء ومتقيد بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: “نحن جميعا ندرك جيدا أنه في هذا العمر يكون الأطباء صارمين بشكل خاص بشأن الالتزام بالنظام”.

وأكد بالاجتشينكو أن الوضع الصحي للرئيس السوفيتي السابق طبيعي وهو على اتصال دائم مع الجميع.

وأضاف أن غورباتشوف سيبلغ في 2 مارس القادم 90 عاما ويجري التحضير للاحتفال بهذا اليوبيل، وقال: “نحن ندرس من سيشارك في الفعالية وسيحدد غورباتشوف المدعوين وطبيعة الفعالية”.

وشدد على أن لقاءات غورباتشوف الآن ممنوعة حتى مع الأقارب والمساعدين.

المصدر: لينتا رو

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