نيمار يوجه رسالة تهنئة وتحفيز لزميله مبابي (صورة)

فرنسا – وجه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة تهنئة وتحفيز إلى زميله كيليان مبابي على وصوله للهدف 100 بقميص النادي الباريسي.

ووصل مبابي إلى تسجيل 100 هدف مع سان جيرمان، بعد فوز الفريق الباريسي أمس السبت على مونبيلييه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ 1”.

وأعاد نيمار، نشر صورة عبر خاصية “الستوري” بحسابه الشخصي في “إنستغرام”، تظهر احتفال مبابي بتسجيل 100 هدف مع سان جيرمان، وكتب عليها: “تهانينا لك يا أخي.. استمر في المضي للأمام”.

الجدير بالذكر، أن مبابي انتقل من موناكو إلى سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل انتقاله نهائيا إلى الفريق الباريسي عام 2018.

المصدر: neymarjr/instagram

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