مصر – أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأحد، إنه “من المتوقع صرف دعم الصادرات المتأخر لنحو 500 شركة بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري (نحو 320 مليون دولار)، في منتصف ديسمبر الجاري.

وأشار معيط خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة إلى أنه “تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه مصري لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019، وحتى نهاية أكتوبر 2020.

ولفت وزير المالية يوم الاثنين الماضي، إلى أن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة دين أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.

وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من البلد.

المصدر: رويترز

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