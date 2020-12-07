ليبيا – قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن خسائر ليبيا الاقتصادية منذ 2011 وصلت إلى 500 مليار دولار، مستشهدًا على ذلك بتقرير صدر الأحد عن مؤسسة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة.

أبو الغيط أكد في حديثه لقناة “القاهرة والناس” وفقًا لما نقله موقع قناة “روسيا اليوم” أمس الأحد أنه لو استمرت الأوضاع المتدهورة في ليبيا لمدة خمس سنوات أخرى، سيصل الإهدار والخسائر إلى تريليون دولار.

وأشار إلى أن ما حدث في عام 2011 من احتجاجات في الدول العربية مأساة كبيرة، رافضًا وصف هذه الأوضاع بأنها ثورات الربيع العربي.

أبو الغيط أضاف: “ما حدث في 2011 مأساة وليس ربيعًا، والربيع هو أن تتفتح الزهور والورود، ولكن ما رأيناه في المنطقة العربية لا يصدق، فالقتل انتشر بصورة كبيرة”.

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