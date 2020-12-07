ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الأحد تعليماته بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.

الثني أكد خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر؛ لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وبدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تعمل بشكل مستمر؛ من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

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