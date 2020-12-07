ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن الجلسات التي عقدت خارج المجلس غير شرعية، سواء في طنجة بالمغرب أو غدامس، مشيرًا إلى أنها تفتقد القانونية؛ لعدم حضور رئيس مجلس النواب أو حضور النائب الأول أو الثاني للرئيس.

الزغيد وفي مداخلة عبر برنامج “مدار الغد” عبر قناة “الغد” وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أمس الأحد أضاف أن الاجتماع الأول الذي عقد بطنجة غير شرعي وافتقد القانونية، موضحًا أن ليبيا دولة بها مناطق جميلة وريفية وهذا ليس تقليلًا من طنجة أو غدامس.

وأوضح أن اللائحة الداخلية للمجلس تؤكد أنه لا بد من أن يكون اتخاذ القرار من تحت قبة البرلمان.

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