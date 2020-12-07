فرنسا – دعا الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وشدد الرئيس ​السيسي​، خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون في باريس​، على أن مصر “لن تتخلى أبدا عن أشقائها في لبنان”.

وأكد السيسي أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على تكثيف الجهود لدعم لبنان.

من جهته لفت ماكرون إلى أن “لبنان​ يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب”، مشددا على أن “الشعب اللبناني لا يجب أن يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية”.

المصدر: النشرة

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