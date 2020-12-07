ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي الصول أن الجلسات المنعقدة في غدامس ما زالت تشاورية، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان مؤقتة للوصول إلى اتفاق لعقد جلسة رسمية بمجلس مكتمل بالنصاب القانوني المنصوص عليه.

الصول وفي تصريح لموقع “الجزيرة.نت” اليوم الإثنين قال: “نأمل الوصول إلى إصلاحات حقيقية في مجلس النواب بداية من انتخابات هيئة الرئاسة وإعادة تشكيل اللجان، مرورًا بتعديل اللائحة الداخلية ووضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، إضافة إلى إصدار قوانين خاصة بالدستور والانتخابات”.

وأكد أن النقاشات مستمرة لتحديد المقر المؤقت لمجلس النواب وتشكيل لجنة تفاهمات لتحديث البنود العالقة في الجلسة الأولى وموعدها ورئاسة المجلس ومقرها.

الصول أوضح أن أعضاء النواب المجتمعين في غدامس يسعون إلى إكمال الاستحقاقات المحددة في العملية السياسية المنوطة بأعضاء المجلس قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاتفاق على دستور للبلاد.

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