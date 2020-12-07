ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأحد بيانًا بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

القيادة العامة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات واسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأصدرت القيادة العامة تعليماتها وأوامرها إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري.

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