ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أمس الأحد إن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

المحجوب أكد في تصريحات صحفية وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” على أن الجيش رصد 5 سفن تركية بالمياه الإقليمية الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول عبر دعم الإرهاب عرقلة كافة الجهود السياسية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

وأضاف: “لن نسمح ببقاء الإرهابيين والمساس بسيادتنا”، مؤكدًا أن الثوابت الليبية الدائمة هي القضاء على الإرهاب والمرتزقة وإخراج الأجانب من البلاد.

كما شدد على أن مصر من الدول المهمة ويجمعها مع ليبيا أمن قومي مشترك، مشيرًا إلى أن المشاورات مستمرة بين البلدين عبر كل القنوات.

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