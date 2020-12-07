ليبيا – عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين اجتماعًا تمهيديًا للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

المصرف أوضح في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام، من خلال أعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية النقدية على المدى الطويل.

ولفت المصرف إلى أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات المهمة التي تواكب الحدث المهم.

المصرف أوضح أن الاجتماع سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة.

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