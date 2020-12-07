المصريون يحولون ملايين الدولارت إلى بلادهم في 3 أشهر

المصريون يحولون ملايين الدولارت إلى بلادهم في 3 أشهر

مصر – سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بواقع 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار.

ووفقا للبنك المركزي المصري سجلت التحويلات 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).

وجدير بالذكر، فقد ارتفعت أيضا تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

المصدر: اليوم السابع

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