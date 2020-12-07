بالصور.. وفد سعودي رسمي يصل بغداد

بغداد – وصل وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد.

وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي، الدكتور خالد بن بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال “السعودي- العراقي”، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما سيوقع الوفد عددا من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك.

وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

المصدر: سبق+صحيفة المدينة

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