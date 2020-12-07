إنجلترا – تعرضت آمال نجم أرسنال، الغاني توماس بارتي، للعودة لصفوف فريقه بعد التعافي، لانتكاسة بعدما تجددت إصابته في أول مباراة يشارك فيها، والتي انتهت بهزيمة فريقه أمام توتنهام، أمس الأحد.

وأصيب بارتي، الذي كلف التعاقد معه أرسنال 50 مليون يورو، في الفخذ في نوفمبر الماضي، وغاب عن صفوف فريقه حتى مباراة أمس أمام الجار توتنهام، متصدر الدوري الإنجليزي.

وظهرت عليه آثار الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول، وكان يقف على خط التماس مطالبا باستبداله عندما نفذ توتنهام هجمة مرتدة، وعندها طلب منه مدربه ميكيل أرتيتا التصدي لهجوم أصحاب الأرض، لكنه ركض فقط لبضعة أمتار قبل التوقف.

وقال أرتيتا عن الموقف “كنت أحاول دفعه للتصدي للهجوم، لكنني لا أعتقد أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك موقعه وربما حدث ذلك لأنه كان يتألم كثيرا”.

واضطر أرتيتا لاستبدال بارتي بين شوطي مباراة أرسنال وتوتنهام، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: رويترز

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