روسيا – يرى نائب رئيس الصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا، ألكسي غريفاتش، أن انتهاء تنفيذ مد أنبوب غاز مشروع “السيل الشمالي-2” سيستغرق عدة أشهر.

وقال الخبير، إن “البناء نفسه سيستغرق عدة أشهر، كما أن هناك حاجة لعدة أشهر للاختبار والتشغيل، لكن الكثير يعتمد على عدد من العوامل الخارجية، منها الطقس والحاجة إلى التغلب على قيود العقوبات”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تفرض واشنطن عقوبات على الشركات المشاركة فيه، بما في ذلك الشركات الأوروبية.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: نوفوستي

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