ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده لديها القدرة على تعزيز الحوار ورعايته في ليبيا، حيث أدى مسار الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

دي مايو وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الإثنين قال إنه أينما كان هناك حوار وهناك الأمم المتحدة، توجد دائمًا إيطاليا التي تعد من أوائل المساهمين في الأمم المتحدة.

وشدد دي مايو على أن إيطاليا جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي؛ لأنها تشاركهما القيم، ما يعني أنه عندما يكون هناك خطر على البنى التحتية الاستراتيجية لأمن اتصالات بلاده فهناك شريك تجاري؛ ولكن الحلفاء الذين ينبغي الدفاع معهم عن المصالح الدولية، على حد قوله.

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