الولايات المتحدة – أعلن بطل الملاكمة المعتزل، الأمريكي فلويد مايويذر، اليوم الاثنين، أنه سيخوص نزالا استعراضيا ضد نجم موقع “يوتيوب”، مواطنه لوغان بول، في 20 فبراير من العام المقبل.

ولم يخض مايويذر (43 عاما)، أي نزال تنافسي منذ لقائه مع أندري بيرتو في 2015، في العام الذي تواجه فيه مع الأسطورة الفلبينية ماني باكياو.

أما بول (25 عاما)، الذي يبلغ عدد متابعيه في “يوتيوب” 22 مليونا، فقد خاض نزالا واحدا في الملاكمة ضد غريمه في الموقع “كاي أس أي”، في نوفمبر 2019.

يذكر أن مايويذر، الذي لم يتعرض لأي خسارة في مسيرته الاحترافية، حصد نحو مليار دولار من مسيرته كملاكم محترف، من 50 نزالا، كان أبرزها حصوله على 70 مليون دولار في 2013، بعد فوزه على الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وما بين 220 و230 مليون دولار، بعد فوزه على باكياو في العام 2015، وأكثر من 300 مليون دولار بعد فوزه على بطل الرياضات القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور.

المصدر: أ ف ب

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