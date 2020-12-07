إنجلترا – واصل المصري محمد صلاح، تألقه مع فريقه ليفربول، وقاده للفوز على وولفرهامبتون 4-0، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 24، وصنع هدفا آخر لزميله الكاميروني جويل ماتيب، في الدقيقة 67.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن مباراة وولفرهامبتون، تحمل الرقم الـ17 التي ينجح فيها صلاح في التسجيل والصناعة خلال المباراة نفسها في الدوري الإنجليزي، منذ انضمام الفرعون المصري لـ”الريدز” في موسم 2017/2018.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يتقدم على أقرب منافس قام بهذا الرقم خلال نفس الفترة، بفارق خمس مباريات.

كما قالت الشبكة العالمية، إن صلاح ساهم في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 (سجل 82 هدفا وصنع 29).

وأوضحت أن صلاح يتفوق بذلك على أي لاعب آخر في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يأتي نجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، في المركز الثاني، بمساهمته في 91 هدفا.

المصدر: “أوبتا”

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