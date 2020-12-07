ليبيا – التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الأحد بمقر ديوان الوزارة في البيضاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية اجخرة أحمد موسى حماد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة عبد الحميد عبد الله لاطيوش، ورئيس المجلس التسييري البريقة ناصر عطية بوحبل.

كما حضر اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة رئيس المجلس التسييري بلدية زويتينة سلطان شعيب الساعدي شعيب، ورئيس المجلس التسييري مرادة عاشور محمد يوسف؛ للاطلاع على الأحوال الصحية والاحتياجات الطبية في عدة مناطق بالوسط والجنوب الشرقي والاستماع إلى مطالبهم.

وناقش وزير الصحة خلال اللقاء الأوضاع الصحية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وأداء مراكز العزل السريري الطبي، في ظل المؤشرات الوبائية الحالية، وحالة الجهوزية للمرافق الصحية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما أطلع وزير الصحة عمداء البلديات خلال الاجتماع على خدمات وزارة الصحة بالبلديات، وذلك في ظل الأزمة الحالية والمخصصات المالية من الميزانية العامة المسلمة للمرافق الصحية من الباب الثاني وباب التطوير والتحسين.

واستمع عقوب للمشكلات الصحية التي تعاني منها بعض البلديات في القطاع الصحي التي كان أبرزها متابعة استلام المخصصات المالية، متعهدًا بتذليل كافة الصعاب لحل كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة .

وأكد على أن وزارة الصحة سارعت في تقديم كافة الخدمات الصحية بمناطق ومدن الوسط والجنوب الشرقي للبلاد، ودعم كافة الأقسام؛ بهدف توطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن.

كما شدد وزير الصحة على أنه من ضمن استراتيجية وزارة الصحة لعام 2020 تسهيل سرعة تقديم الخدمة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن، لتلبية احتياجات سكانها، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والكوادر الطبية العاملة به‪ .

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