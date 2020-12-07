إنجلترا – نشرت شبكة “أوبتا” المختصة في أرقام لاعبي كرة القدم، إحصائيات مثيرة للمصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 4-0، أمس الأحد.

وأحرز صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل خطأ فادحا لأحد مدافعي وولفرهامبتون.

ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية، فإن صلاح وصل لهدفه رقم 52 في معقل ليفربول “آنفيلد”، منذ انضمامه للفريق الأحمر في موسم 2017/2018.

وأوضحت أنه لا يتفوق على صلاح أي لاعب في تسجيل الأهداف على ملعب فريقه، في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2017/2018، سوى لاعبين اثنين، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز خلال تلك الفترة، 63 هدفا في ملعب فريقه برشلونة “كامب نو”، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل 59 هدفا في “أليانز أرينا”.

المصدر: “أوبتا”

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