إنجلترا – تحدث مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه ضد ليدز 3-1، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها نجم “البلوز”، المغربي حكيم زياش.

ولم يتمكن زياش من استكمال لقاء تشيلسي وليدز، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 30، بعد تعرضه للإصابة، وشارك الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بدلا منه.

وقال لامبارد عقب اللقاء: “تعرض زياش للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، شعر بالشد فيها أثناء اللعب”.

وتابع: “لا يمكنني الآن تحديد الفترة التي سيغيب فيها، سنكتشف خلال الأيام القليلة المقبلة مدى تأثير هذه الإصابة عليه ومدة غيابه، أشعر بالإحباط لأن هذه الإصابة جاءت في وقت مزدحم للغاية من الموسم”.

ويقدم زياش، الذي انضم لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أداء رائعا هذا الموسم، وساهم بفضل تمريراته الحاسمة، في تجاوز “البلوز” بدايته المتعثرة في الدوري الإنجليزي، وصعوده للمركز الثالث، حيث يتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن متصدر المسابقة، نادي توتنهام.

المصدر: chelseanews.ru

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