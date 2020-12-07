إسبانيا – كشفت شبكة “سكواكا” الرياضية العالمية عن رقم سلبي كبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وهو الأسوأ بين جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بأوروبا هذا الموسم.

وأشارت الشبكة في إحصائية خاصة بتسديدات ميسي على المرمى، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه قاديش (1-2) يوم السبت الماضي، في إطار الجولة الـ12 من الليغا، إلى أنه سدد 10 كرات على مرمى أصحاب الأرض، ورغم ذلك وفشل في هز شباك المنافس.

وأوضحت “سكواكا” أن هذه هي المرة الثانية لميسي خلال هذا الموسم،ويعتبر اللاعب الوحيد الذي سدد أكثر من 10 تسديدات خلال مباراة واحدة، وفشل في التسجيل.

ومن جهتها، أشارت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات الرياضية، إلى أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر فقدانا للكرة بين كل لاعبي برشلونة خلال مباريات الموسم الحالي، وذلك سواء في بطولة الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال مباراة قادش أيضا كان ليونيل ميسي الأكثر فقدا للكرة بين كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان، بعدما فقد الكرة في 29 مرة خلال المباراة، وهو الرقم الأعلى له منذ بداية الموسم، متخطيا العدد السلبي السابق له في فقدان الكرة خلال مباراة ألافيس بـ27 مرة، بينما كان قد فقد الكرة خلال مباراة أتلتيكو مدريد، التي خسرها برشلونة بهدف وحيد، 23 مرة.

ويعاني فريق برشلونة بقيادة ميسي بشكل كبير في الموسم الجاري للدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز السابع برصيد 14 نقطة، بعد خوضه 10 مباريات.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الليغا برصيد 26 نقطة، بعد خوضه 10 مباريات أيضا.

المصدر: وكالات

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