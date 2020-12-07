إنجلترا – خطف الإيرلندي الشاب كايمهين كيليهر، حارس مرمى فريق ليفربول، الأضواء خلال مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون (4-0) أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واعتمد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في هذه المباراة على الحارس الشاب كايمهين كيليهر (22 عاما)، بدلا من زميله حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها “الريدز” أمام برايتون الأسبوع الماضي.

وأبهر كايمهين كيليهر جماهير “الريدز” الحاضرة بملعب “آنفيلد” بعدد محدود، بتصديه على طريقة حراس المرمى الكبار في الدقائق الأولى من المباراة، لتسديدة البرتغالي دانييل بودينس المخادعة، وذلك في أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن الكتابة الخاطئة لاسم كيليهر على ظهر قميصه في الشوط الأول، أثارت سخرية رواد التواصل الاجتماعي والمتابعين، حيث لم تتم إضافة حرف “E” الأول من اسمه، وعكس ما هو مسجل في كشوفات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولفت غاري لينكر قائد المنتخب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج التلفزيونية الحالي، النظر حول اختفاء حرف “E” من الكتابة الإنجليزية لاسم اللاعب، وذلك عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وقال لينكر عبر حسابه: “الكثير من الإيجابيات مرة أخرى بالنسبة لليفربول، بما فيها أداء ممتاز من حارسه الشاب، ربما كمكافأة يمكن تهجئة اسمه بشكل صحيح”.

وارتدى الحارس الإيرلندي قميصا آخر في الشوط الثاني، بعد تصحيح اسمه.

المصدر: وكالات

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