نحو 74 مليار ليرة ودائع تحت الطلب في مصرف سوري

نحو 74 مليار ليرة ودائع تحت الطلب في مصرف سوري

سوريا – صرح مدير عام المصرف الزراعي السوري بأن إجمالي قيم الودائع بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 86.2 مليار ليرة منها 73.6 مليار ليرة ودائع تحت الطلب.

فيما وصلت ودائع التوفير إلى 11.5 مليار ليرة، أما ودائع لأجل إلى 928 مليون ليرة، و62 مليون ليرة عبارة عن حسابات مجمدة، وفقا للمسؤول.

وأضاف المدير قائلا لصحيفة “الوطن” السورية، إن المصرف منح عبر فروعه قروضا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 352.9 مليار ليرة محققا بذلك نسبة تنفيذ 152.4% عما هو مخطط.

وأوضح أن كتلة قروض مؤسسات القطاع العام في سوريا هي عبارة عن مخصصات من المصرف المركزي السوري لتمويل شراء الحبوب والبذار والأقطان، ويقوم المصرف الزراعي بصرفها موسميا.

المصدر: الوطن

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