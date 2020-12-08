“أرامكو” السعودية تشترك في مشروع لإنتاج منتجات لا معدنية

“أرامكو” السعودية تشترك في مشروع لإنتاج منتجات لا معدنية

السعودية – أسست شركة “أرامكو” السعودية النفطية وشركة خدمات الطاقة “بيكر هيوز” مشروعا مشتركا “نوفل” مناصفة بينهما لتطوير العديد من المنتجات اللامعدنية من أجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة.

ويجري بناء مصنع جديد لـ”نوفل” في مدينة الملك سلمان للطاقة وهي مقامة على مساحة 50 كيلومترا مربعا وتهدف لأن تصبح المملكة مركزا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وذكرت الشركتان في بيان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب بل سيساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج “رؤية 2030” في المملكة الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

المصدر: رويترز

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