ليبيا- قال عضو مجلس النواب طارق الأشتر إن اللجان الفنية التي تم تشكيلها مؤخرًا مع لجنة التوافقات التابعة للمجلس تعمل على إذابة كل الخلافات وتجاوز كل العراقيل الموجودة من أجل عقد جلسة للأعضاء في مدينة غدامس.

الأشتر وفي تصريح لـ”برنامج لايف” الذي يبث على قناة “218 نيوز” أمس الإثنين أوضح أن الأعضاء الموجودين في غدامس يعملون على عقد جلسة وتشكيل هيئة رئاسة، منتقدًا في نفس الوقت أداء الرئاسة الحالية والرئيس عقيلة صالح، مُعطيًا الحق لنفسه في تغيير الرئاسة حين استند إلى مواد في اللائحة الداخلية.

وأكد أن مجلس النواب لا بد أن ينهي حالة الانقسام التي كان يعاني منها طيلة السنوات الماضية والتي حالت دون عقد الجلسات والقيام بالاستحقاقات.

وطالب الأشتر جميع الأعضاء بالقدوم إلى مدينة غدامس والمساعدة في توحيد مجلس النواب، مبينًا أن الأعضاء لن يبرحوا مكانهم حتى يعقدوا الجلسة المرتقبة في مدينة غدامس.

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