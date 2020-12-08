سويسرا – كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS”، عن التشكيلة المثالية لعام 2020.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، بينهم أربعة لاعبين من بايرن ميونخ المتوج نهاية الموسم المنصرم بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، كأس ألمانيا، والدوري الألماني)، وثلاثة لاعبين من ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيلة المثالية على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)

في خط الدفاع: الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، الهولندي فيرغيل فان ديك (ليفربول)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، والكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ).

في خط الوسط: الإسباني تياغو ألكانتارا (ليفربول/ بايرن ميونخ)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والألماني يوشوا كيميش (بايرن ميونخ).

في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

المصدر: matchtv.ru

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