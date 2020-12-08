البيت الأبيض : لا رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين

البيت الأبيض : لا رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين

واشنطن – أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن بلاده مستمرة في مفاوضات التجارة مع الصين، وأن المباحثات لا تتطرق لأي رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين.

وعلى صعيد آخر، أشار في مقابلة مع “واشنطن بوست” إلى أن “المحادثات بشأن جولة أخرى من التمويل التحفيزي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا تسير في الاتجاه الصحيح وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس يقتربان من الاتفاق”.

وأضاف: “هناك تهديد للانتعاش في الاقتصاد الأمريكي”، مشيرا إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هو المفاوض الرئيسي لترامب وللحزب الجمهوري بشأن حزمة مساعدات كبيرة”.

المصدر: “رويترز”

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