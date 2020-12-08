الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.06 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.

في حين زاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا المحلل في “آي جي ماركتس” إن “الأسواق تضع في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا”.

لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وينظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

المصدر: رويترز

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