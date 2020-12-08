ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي” محمد عماري زايد سفير المملكة المتحدة لدى طرابلس نيكولاس هويتون اليوم الثلاثاء، لبحث التعاون بين البلدين.

اللقاء بحث -بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- مستجدات الوضع السياسي الراهن، ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

ومن جانبه، عبر السفير البريطاني عن سعادته للوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

وفي هذا الشأن، نوه عماري لإمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في (2012/2014) وتعديل أحدهما؛ ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

كما ناقش اللقاء تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.

ومن جهته، أبدى السفير استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده.

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