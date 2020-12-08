ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف أهمية عقد جلسة للبرلمان في بنغازي؛ لأنها هي المقر الدستوري لمجلس النواب، وهناك دلالة واضحة تؤكد أن المدينة آمنة، وهي رسالة للجميع في الداخل والخارج.

الشارف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء أوضح أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد الذي تؤول إليه جميع الاستحقاقات القادمة، من منح ثقة للحكومة، واعتماد الميزانية، ومراقبة أداء عمل الحكومة، والدستور، وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس النواب الليبي، وهو ما يعني الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وإبعاد التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتوحيد المؤسسات والمحافظة على التداول السلمي للسلطة والوصول بليبيا إلى بر الأمان.

عضو مجلس النواب أشار إلى وجود عدة أطراف مستفيدة من الوضع الحالي وحالة الفوضى والهروب من العدالة في ليبيا، موضحًا أنهم يسعون وراء حالة الانقسام في مجلس النواب لنهب ثروات البلاد ومحاربة قيام القوات المسلحة بواجبها في محاربة الإرهاب وحماية ليبيا من كل عابث بمصير وأموال المواطنين.

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