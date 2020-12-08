الفتح يحيل لاعبه هجهوج على اللجنة التأديبية بعد احتفاله بطريقة “غير مسؤولة”

الفتح يحيل لاعبه هجهوج على اللجنة التأديبية بعد احتفاله بطريقة “غير مسؤولة”

المغرب – قرر نادي الفتح الرباطي المغربي، عرض لاعبه الجديد رضا هجهوج على اللجنة التأديبية بالفريق، بسبب طريقة احتفاله المثيرة للجدل بهدفه في مرمى الرجاء البيضاوي.

وسجل هجهوج، هدفا لفريقه من ركلة جزاء في شباك الرجاء خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي لحساب الجولة الأولى من الدوري الاحترافي المغربي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وعبر هجهوج عن فرحته بهدفه، بخلع قميصه، ليظهر بقميص آخر كتبت عليه عبارة “فدائيو الوداد”، في إشارة لمجموعة “وينرز” المشجعة لفريق نادي الوداد البيضاوي، الغريم التقليدي للرجاء.

ولم ينتظر فريق الفتح الرباطي طويلا من أجل الرد على تصرف هجهوج، حيث أصدر بيانا في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، أكد فيه أن طريقة احتفال اللاعب بالهدف أعقبها جدل كبير داخل أوساط فريق الفتح.

كما أبدت إدارة الفتح الرباطي في بيانها، أسفها لما حصل، مشيرة إلى أنها ستقوم باستدعاء اللاعب منتصف هذا الأسبوع للمثول أمام اللجنة التأديبية، حيث “يتعارض ما قام به مع النظام الداخلي للنادي والعقد الذي يجمعه باللاعب أيضا”.

يذكر أن هجهوج، بدأ مشواره الكروي في نادي الوداد، وتنقل بعدها بين عدة أندية، قبل أن ينضم مطلع الموسم الحالي لنادي الفتح الرباطي.

المصدر: حساب نادي الفتح على “تويتر”

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