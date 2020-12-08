موسكو – صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين على دراية بهوية الجهات التي تقف وراء منشورات الإنترنت الهادفة للتشهير بالرئيس فلاديمير بوتين.

وخلال موجز صحفي عقده امس، أجاب بيسكوف على أسئلة حول تحقيق منشور يخص “كيريل شامالوف الصهر السابق المفترض للرئيس”، ويستند إلى “تدوينة من الرسائل الإلكترونية”.

وردا على سؤال عما إذا كمن الكرملين على علم بهوية الأشخاص الواقفين وراء نشر مثل هذه المواد ودوافعهم، قال بيسكوف: “لا نزال نرفض التعليق على منشورات من هذا النوع. وقد قلنا سابقا إن التمارين الإعلامية من هذا القبيل ستستمر، وهي غالبا ما تمثل تلفيقا ماهرا تارة، وأخرقا تارة أخرى وشائعات لا تمت للحقيقة بصلة. نحن نعلم تقريبا الجهة التي تنظم هذه الأنشطة، ونعلم أن هذا العمل سيستمر”.

وعندما سئل عن هوية هؤلاء المنظمين قال بيسكوف: “لن أذكر أسماءهم. ويكفينا أن نعرف من هم”.

وأوضح أن وراء هذه المنشورات “مساعي للتشهير لا تحقق هدفها وهذا يحدد موقفنا منها”.

المصدر: إنترفاكس

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