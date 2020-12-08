ليبيا – التقى رئيس مجبس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الإثنين سفيرَ تركيا لدى الرئاسي سرحات أكسن بطرابلس.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقًا للمكتب للإعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود من وصفه المشري بـ”الحليف التركي” للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وتطرق النقاش إلى ما وصفه المشري بـ”حادثة خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب قوات خليفة حفتر بمدينة أوباري وهجومهم الفاشل على معسكر تيندي” (حملة القوات المسلحة لمداهمة أوكار تنظيم القاعدة في اوباري).

حيث أكد السفير التركي للمشري دعم بلاده الكامل لمن وصفهم بـ”القوات الشرعية في ليبيا” (مسلحي الوفاق)، مثنيًا في ذات الوقت على جهود المجلس الاستشاري ومواقفه الوطنية السبّاقة دائمًا في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها حسب تعبيره.

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