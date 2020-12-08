ليبيا – اجتمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شُكلت بتوجيهات مباشرة منه.

حيث تم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة وضع القائد العام في صورة المشهد الأمني وما تم تنفيذه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، إضافةً لمراجعة خطط ومهام المرحلة الثانية من عملية فرض القانون، التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن القانون في مدينة بنغازي.

وخُتم هذا الاجتماع بتأكيد القائد العام على سرعة تنفيذ الآوامر وضرورة استمرار الجهود الرامية لفرض الأمن وعدم الرضى بما تم إنجازه، حتى يتم إستكمال كامل العملية وضبط الأمن بصورة كاملة في شوارع بنغازي.

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