ليبيا – عقد وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع كل من محمد الحداد رئيس أركان الوفاق، وأسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة، وعبد الباسط مروان عضو غرفة العمليات المشتركة، وأحمد أبوشحمة آمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة؛ بحضور إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة بالرئاسي، وكذلك أعضاء لجنة 5+5 العسكرية بحكومة الوفاق.