إنجلترا – أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 14718 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس الاثنين، بانخفاض من 17272 حالة في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، بانخفاض عن 231 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 108306 حالات، بزيادة 4.7٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة، أما إجمالي الوفيات فسجل انخفاضا بنسبة 7.3% خلال هذه الأيام.

ومنذ بداية الوباء سجلت بريطانيا ما مجموعه 1.738 مليون إصابة و61434 حالة وفاة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا.

المصدر: “رويترز”

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