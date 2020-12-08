إنجلترا – أكدت بيني موردنت الوزيرة البريطانية المكلفة بالصرف العام في حكومة بوريس جونسون، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري مع إجراء محادثات في لحظة حرجة.

وقالت موردونت إنه “تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، ولكن لا تزال هناك خلافات مألوفة مع ما يسمى بقضية تكافؤ الفرص الأصعب”.

وأضافت: “بينما يطرح موضوع الخروج باتفاق، فنحن على استعداد للمغادرة بشروط على الطراز الأسترالي، إذا لم نتمكن من إيجاد حلول وسط”.

وتابعت: “المفاوضات مستمرة ولن تتنازل بريطانيا عن مسالة السيادة”.

من جهتها، تهدد المعارضة بعدم التأييد في التصويت البرلماني المرتقب سواء كللت المفاوضات باتفاق أو من دون اتفاق.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares