ليبيا – عقد مجلس النواب جلسة رسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال وفقًا للموقع الرسمي التابع للبرلمان: إن الجلسة افتتحت بكلمة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تطرق فيها الى مجمل الأوضاع في البلاد وفي مجلس النواب منذ انطلاق أعماله.

وأضاف بليحق أن الجلسة ناقشت عددًا من القضايا والأمور؛ سواء فيما يخص جدول أعمال مجلس النواب خلال الفترة القادمة أو التطورات الراهنة للأحداث في البلاد في كافة المجالات، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية ومجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المجلس استمع الى إحاطة من وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف حول الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي والوضع الأمني بشكل عام، حيث أكد وزير الداخلية بأن مدينة بنغازي آمنة وعلى استعداد لاحتضان جلسات مجلس النواب.

وأوضح بليحق أنه بعد المداولات والنقاش في الجلسة تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، كما تم مناقشة مسألة عقد جلسة في مدينة سرت، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة في المدينة، بعد أن تتم المخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة 5+5.

كما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.

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