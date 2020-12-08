بوتين وميركل يؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون حول قره باغ ضمن مجموعة مينسك

بوتين وميركل يؤكدان الاستعداد لمواصلة التعاون حول قره باغ ضمن مجموعة مينسك

موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية امس، استعداد بلديهما لمواصلة التعاون في إطار مجموعة مينسك حول إقليم قره باغ.

وحسب بيان للكرملين، شدد بوتين خلال المحادثة على ضرورة إشراك المؤسسات الدولية في عمل المركز الروسي للاستجابة الإنسانية في قره باغ، وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضرررين من الأعمال القتالية الأخيرة في المنطقة.

وتتطرق الزعيمان أيضا إلى أزمة جنوب شرق أوكرانيا، حيث تم التعبير عن القلق إزاء انعدام التقدم في تنفيذ جوانب من اتفاقية “مينسك-2” للعام 2015 وقرارات “رباعية نورماندي” التي تم تبنيها قبل عام.

وتم التأكيد على عدم وجود بديل عن اتفاقية “مينسك” كأساس للتسوية، وعلى استعداد الطرفين لمواصلة العمل المشترك ضمن “صيغة نورماندي”.

وفيما يخص جهود التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا، تم الاتفاق على استمرار الاتصالات بين وزارتي الصحة في البلدين، بما في ذلك بشأن اللقاحات.

المصدر: الكرملين

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