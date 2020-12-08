موسكو – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون بشأن العمل عن بعد (المنزل)، والذي بات واقعا في وقتنا الحاضر في ظل أزمة فيروس كورونا، التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021.

وخضع القانون لتعديلات عديدة من قبل النواب الروس خلال مراجعته بالقراءة الأولى، ومن أبرز هذه التعديلات ضرورة توفير أرباب العمل التجهيزات اللازمة للموظفين للعمل عن بعد، وصرف الإجازات ومهمات العمل بشكل كامل.

بالإضافة لذلك شدد القانون على أهمية الحفاظ على مستوى الأجر نفسه، أي أن العمل ليس سببا لخفض الأجر كما أنه يجب الحفاظ على حجم العمل نفسه.

المصدر: تاس

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