ليبيا – رأى العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق فرج بوهاشم أن اجتماع النواب بمدينة غدامس جاء بسبب الانقسام الحاصل في البرلمان، لافتًا إلى أن غدامس تُمثّل الأرضية المشتركة المناسبة.

بوهاشم أعرب في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي يبث عبر قناة “ليبيا 218” عن رفضه بشأن ما يقال أن هدف اجتماع غدامس إقصاء المستشار عقيلة صالح فقط، وليس توحيد البرلمان.

وأضاف: “يكفي القول إن النوايا صادقة لتحقيق التئام مجلس النواب المنقسم للقيام بدوره الحقيقي، ولو كان الهدف إقصاء عقيلة صالح؛ فقد عقدنا جلسة في السابق وتم إقصاؤه، وهناك لوم كبير على بعض النواب وسيادة المستشار الذي اختزال مجلس النواب في شخصه، وعدم اجتماعنا لأكثر من عام ونصف والقرارات الفردية، كل هذه الأمور أدت إلى تعطيل عمل مجلس النواب ولم يكن عند مستوى الأزمات التي تواجه البلاد”.

كما أشار إلى أن وصول عدد النواب إلى أكثر من 120 نائبًا إلى مدينة غدامس، فهذا يعني أن الإرادة في التغيير هو الهدف وهذا يعطي الشرعية لاجتماع النواب اليوم الثلاثاء.

وحول بحث البعثة الأممية عن شرعية سياسية جديدة غير مجلس النواب، أوضح عضو البرلمان: “البعثة يفترض بها أن يكون عملها دعم لليبيين وإيجاد حلول وليس لخلق مشاكل. وتحديد موعد يوم 24 ديسمبر 2021 لعقد انتخابات رئاسية لا بد أن يكون بالتنسيق مع مجلس النواب ومحاولة إيجاد جسم شرعي آخر يعقد الأزمة”.

ورأى أن البرلمان هو مفتاح حل الأزمة الليبية رغم ما طال النواب من التشويه الديني والاجتماعي والتهديد، على حد تعبيره.

بوهاشم اختتم تصريحه بالقول: “ولكن هدفنا أن ننطلق كجسم تشريعي واحد لاستيفاء الاستحقاقات المهمة والتي أهمها الوصول إلى الانتخابات”.

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