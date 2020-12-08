جيفري : إدارة ترامب وضعت استراتيجية لوقف تقدم “داعش” وحرمان الأسد من السيطرة على الأرض

جيفري : إدارة ترامب وضعت استراتيجية لوقف تقدم “داعش” وحرمان الأسد من السيطرة على الأرض

سوريا – شدد المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمكنت من “وضع استراتيجية لوقف تقدم داعش وحرمان الرئيس السوري بشار الأسد من السيطرة على الأرض”.

وقال جيفري في حديث لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن “قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا، لا تحارب تنظيم “داعش” فحسب، بل وتمنع الأسد من كسب الأرض”، مشيرا إلى أن القوات التركية تفعل نفس الشيء في شمال سوريا فيما يهيمن سلاح الجو الإسرائيلي في السماء”.

وأضاف أن “ترامب قاد سياسة قوية في المنطقة بشكل عام… انظر حول الشرق الأوسط بين أصدقاء وشركاء أمريكا في أنقرة والقاهرة والقدس والرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت وعمان، وقل لي أي شخص سعيد برحيل إدارة ترامب؟”.

وتابع: “على الرغم من أن ترامب ربما لم يفز بأغلبية الأصوات، لكنه حصل على احترام حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

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