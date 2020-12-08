خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس

خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس

الهند – دخل خاتم على شكل زهرة مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ورفض الصائغ الهندي هاريش بانسال صانع الخاتم طرحه للبيع وسماه “ذي ماريغولد – خاتم الازدهار”، حيث يحمل 12638 ماسة ويزن حوالي 165 غراما.

وقال الصائغ لوكالة “فرانس برس”: هذا الخاتم مريح ويمكن حمله بسهولة.

وأضاف: “لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة”، و”على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف”.

وحطم بانسال بخاتمه الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى بانسال عروضا كثيرة لبيع خاتمه لكنه أكد أن “لا نية لبيعه حتى الساعة لأنه مسألة فخر لنا ولا يقدر بثمن”.

المصدر: “أ.ف.ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares