إسبانيا – كشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، اليوم الثلاثاء، رد فعل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي قائد برشلونة على التصريحات الأخيرة للهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من جمر المواجهة المباشرة المرتقبة بين النجمين ميسي ورونالدو خلال مباراة فريقيهما برشلونة وضيفه يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو” ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عن كريستيانو: “إنه أحد أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، ودائما يقاتل، ولعمله اليوم يستحق التهنئة”.

وأضاف: “من الرائع الاستمتاع بميسي ورونالدو. هما على أعلى مستوى. هما الأفضل في الأعوام الـ15 الماضية، ونجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب قول من هو الأفضل. غدا سيكون علينا الاستمتاع”.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو”، فإن كريستيانو هادئ عقب الاستماع إلى كلمات كومان، ويركز فقط على تقديم مباراة جيدة ضد برشلونة.

بينما شعر ميسي بحماس كبير لمواجهة يوفنتوس، عقب تصريحات مدربه الهولندي.

ودافع كومان بقوة عن نجمه الأرجنتيني بعد الهزيمة أمام قاديش، قائلا: “ليونيل لاعب مهم للغاية في الفريق. الكثير من الكرات تبدأ من قدميه. أعتقد أنه من السهل جدا إلقاء اللوم عليه، لكونه الأفضل بالعالم، لكن لم يكن هو الذي ارتكب أخطاء فردية في الدفاع أمام قاديش”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares